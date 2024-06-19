Томаш Амарал: «Успех Станковича будет успехом «Спартака», а его провал станет моим провалом»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера клуба.

«С большим счастьем и доверием представляю вам Деяна Станковича. Для меня честь, что такой великий в прошлом футболист стал тренером нашего клуба. Деян, добро пожаловать. Твой успех будет успехом «Спартака», твой провал станет моим провалом», — сказал Амарал на пресс-конференции.

«Спартак» в мае подписал контракт с 45-летним Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».