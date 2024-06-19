Первая пресс-конференция и презентация Деяна Станковича в «Спартаке»: смотреть прямую трансляцию

Презентация нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича состоится в среду, 19 июня, на домашнем стадионе красно-белых — «Лукойл Арене». Начало мероприятия в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию презентации. Смотреть видеотрансляцию мероприятия можно на официальном YouTube-канале «Спартака».

В ходе презентации новый главный тренер красно-белых Деян Станкович и спортивный директор клуба Томаш Амарал ответят на вопросы журналистов.

О назначении Станковича главным тренером «Спартак» объявил в конце сезона-2023/24, а именно 16 мая. Соглашение с сербским специалистом рассчитано на два года. 45-летний тренер прилетел в Россию во вторник, 18 июня.

Станкович — известный в прошлом полузащитник. На клубном уровне он выступал за «Црвену Звезду», «Лацио» и «Интер». Как тренер Деян начинал свою деятельность в штабах «Удинезе» и «Интера», а потом перешел на самостоятельную работу в «Црвену Звезду». С этим клубом Деян трижды выигрывал чемпионат Сербии, а дважды — Кубок страны.

В сезоне-2022/23 Станкович работал в «Сампдории» в серии А. Клуб из Генуи испытывал финансовые сложности и не смог сохранить прописку в элите итальянского футбола. Прошлый сезон серб отработал в «Ференцвароше», который привел к золотым медалям в чемпионате Венгрии.