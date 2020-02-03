Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал о цели команды на вторую часть сезона. Москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице.

— У нас официальная задача — перестройка команды. она поставлена еще летом, обговаривалась на совете директоров. Устал про нее говорить, а болельщики устали про нее читать. На таблицу станем смотреть в следующем сезоне. В текущем же важно, чтобы сформировалась команда, чтобы ребята понимали друг друга на поле и развивались.

Мы хотим набирать очки в каждом матче, потому что мы — «Спартак». Хотим находиться как можно выше, но это не значит, что будем делать выводы по каждой игре, что, если один раз уступим — это катастрофа. Желание побеждать есть, но целей по таблице на остаток сезона у нас нет.

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