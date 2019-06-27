Томас Цорн: "Скорее всего, новичок "Спартака" будет иностранцем"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в интервью "СЭ" сказал, что команду может пополнить иностранный футболист.

– Главная ваша цель – это атакующий хавбек?

– Да.

– Когда вы можете закрыть сделку и есть ли какие-то варианты?

– Пока рассматриваются несколько, хотим все сделать до начала чемпионата. Потому что надо наигрывать команду до августа. Намерены собирать очки с первого тура. Есть желание получить какой-то костяк для нового состава.

– Новичок будет иностранцем?

– Скорее всего, да. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна - здесь.