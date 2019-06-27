Томас Цорн: "Скорее всего, новичок "Спартака" будет иностранцем"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в интервью "СЭ" сказал, что команду может пополнить иностранный футболист.
– Главная ваша цель – это атакующий хавбек?
– Да.
– Когда вы можете закрыть сделку и есть ли какие-то варианты?
– Пока рассматриваются несколько, хотим все сделать до начала чемпионата. Потому что надо наигрывать команду до августа. Намерены собирать очки с первого тура. Есть желание получить какой-то костяк для нового состава.
– Новичок будет иностранцем?
– Скорее всего, да. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Томаса Цорна - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/pervoe-intervyu-novogo-generalnogo-direktora-spartaka-tomas-corn-o-zadachah-transferah-i-novoy-filosofii-kluba-1559273/
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