Томас Цорн о ситуации с Боккетти: "Мы просто должны найти разумное решение"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в интервью "СЭ" ответил на вопрос о том, найдено ли решение по защитнику команды Сальваторе Боккетти.
– Есть ли решение по Боккетти? Расторг ли защитник контракт?
– Сальваторе ведет себя очень профессионально. Остался в Москве, тренируется индивидуально, это связано с тем, что у него забита икроножная мышца. Итальянец проходит процедуры в столице. Прилетел его агент, мы в стадии переговоров.
– Так речь идет о прекращении трудовых отношений?
– Мы просто должны найти для обеих сторон разумное решение. Ищем варианты, как это можно сделать красиво. Но Сальваторе не токсичный игрок, не мешает нам. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Томаса Цорна - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/pervoe-intervyu-novogo-generalnogo-direktora-spartaka-tomas-corn-o-zadachah-transferah-i-novoy-filosofii-kluba-1559273/