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Томас Цорн о ситуации с Боккетти: "Мы просто должны найти разумное решение"

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Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в интервью "СЭ" ответил на вопрос о том, найдено ли решение по защитнику команды Сальваторе Боккетти.

– Есть ли решение по Боккетти? Расторг ли защитник контракт?

– Сальваторе ведет себя очень профессионально. Остался в Москве, тренируется индивидуально, это связано с тем, что у него забита икроножная мышца. Итальянец проходит процедуры в столице. Прилетел его агент, мы в стадии переговоров.

– Так речь идет о прекращении трудовых отношений?

– Мы просто должны найти для обеих сторон разумное решение. Ищем варианты, как это можно сделать красиво. Но Сальваторе не токсичный игрок, не мешает нам. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/pervoe-intervyu-novogo-generalnogo-direktora-spartaka-tomas-corn-o-zadachah-transferah-i-novoy-filosofii-kluba-1559273/

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