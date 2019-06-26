Томас Цорн о ситуации с Боккетти: "Мы просто должны найти разумное решение"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в интервью "СЭ" ответил на вопрос о том, найдено ли решение по защитнику команды Сальваторе Боккетти.

– Есть ли решение по Боккетти? Расторг ли защитник контракт?

– Сальваторе ведет себя очень профессионально. Остался в Москве, тренируется индивидуально, это связано с тем, что у него забита икроножная мышца. Итальянец проходит процедуры в столице. Прилетел его агент, мы в стадии переговоров.

– Так речь идет о прекращении трудовых отношений?

– Мы просто должны найти для обеих сторон разумное решение. Ищем варианты, как это можно сделать красиво. Но Сальваторе не токсичный игрок, не мешает нам. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна - здесь.