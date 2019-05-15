Томас Цорн: "Летом "Спартак" начнет путь к новым вершинам"

Новый генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что летом клуб начнет путь к новым вершинам. О назначении функионера было объявлено 14 мая, а сегодня он был представлен команде.
- Мне бы хотелось, чтобы вы завершили сезон на высокой ноте и достигли цели, которая перед нами стоит, – попасть в еврокубки, – приводит слова Цорна официальный сайт "Спартака". – А летом мы вместе начнем путь к новым вершинам.
"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков после 28 туров.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-05-15-sergey_mikhaylov_i_tomas_tsorn_predstavleny_komande/
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