Томас Цорн: "Летом "Спартак" начнет путь к новым вершинам"

Новый генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что летом клуб начнет путь к новым вершинам. О назначении функионера было объявлено 14 мая, а сегодня он был представлен команде.

- Мне бы хотелось, чтобы вы завершили сезон на высокой ноте и достигли цели, которая перед нами стоит, – попасть в еврокубки, – приводит слова Цорна официальный сайт "Спартака". – А летом мы вместе начнем путь к новым вершинам.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков после 28 туров.

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