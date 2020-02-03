Томас Цорн: «До определенного момента даже сам Соболев не знал о переговорах»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал о подробностях трансфера нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева. Москвичи взяли его в аренду.

— Уже отмечал, что наша цель — работать по трансферам ответственно и профессионально. Не всегда это получалось в «Спартаке», да и в российском футболе в целом не всегда удается. Нередко переходы долго обсуждаются в прессе перед тем, как случаются. В нашем же случае все прошло тихо, и для нас это позитивный кейс.

Изначально у нас была такая позиция: есть определенные рамки, устраивать открытые торги с другими клубами за игрока не готовы. Именно в своих рамках и общались с представителями Соболева. Разговаривали с декабря. С нашей стороны не так много людей были посвящены в переговоры. А со стороны форварда... До определенного момента даже сам Соболев этого не знал — только его представитель.

— В конце прошлого года вы утверждали, что трансферов не планируется и, в частности, исключали возможность покупки Соболева. «Военная хитрость»?

— Не военная хитрость, но создать тем самым спокойную обстановку мы смогли. И считаю, это помогло. Кроме того, в тот момент мы действительно не были до конца уверены в том, что Соболев перейдет именно к нам. Поймите, «Спартак» провел достаточно громкую кампанию летом — и зимой мы не планировали производить серьезных изменений. Рассчитывали работать с тем составом, который есть, наигрывать его. Тренеру надо спокойно поработать с ним, тем более, ему нравится то, как укомплектована команда. Позиция — не афишировать интерес к игрокам. Чтобы со спокойно совершить сделку на наших условиях.

Томас Цорн: «Должны были взять опорника. Сделка сорвалась в последний момент»