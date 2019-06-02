"Томь" - "Уфа": составы команд

Стали известны составы "Томи" и "Уфы" на ответный стыковой матч за место в РПЛ. Игра состоится в Томске, начало - в 14.00 по московскому времени. В первой встрече уфимцы взяли верх со счетом 2:0.

"Томь": Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов, Гасилин.

Запасные - Сальников, Мелихов, Мануйлов, Запрягаев, Карымов, Андреев, Макурин, Сасин, Андреев, Тлупов, Кудряшов, Крапухин.

"Уфа": Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные - Шафинский, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, Салатич, Бизяк, Вомбергар.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Томь" - "Уфа"