"Томь" – "Уфа": Беленов удален с поля. Кротов занял место в воротах

Голкипер "Уфы" Александр Беленов удален в концовке ответного стыкового матча за право участвовать в РПЛ против "Томи". 32-летний россиянин получил первую желтую карточку на четвертой компенсированной минуте встречи, а на пятой – вторую.

"Уфа" осталась без замен к моменту удаления Беленова. Нападающий Вячеслав Кротов занял место в воротах уфимцев.

Отметим, что первый стыковой матч завершился победой "Уфы" над "Томью" со счетом 2:0.