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«Только самых качественных эчпочмаков». «Ак Барс» поздравил Слуцкого с юбилеем забавным видео

11:18
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Хоккейный клуб «Ак Барс» с юмором поздравил главного тренера футбольного «Рубина» Леонида Слуцкого с днем рождения. Казанцы выложили ролик, в котором российский специалист поедает эчпочмак.

Это сопровождено английской речью Слуцкого, где он говоряит слова very open, very friendly, absolutely top level (очень открытый, очень дружелюбный, абсолютный топ-уровень).

«Желаем на праздничном столе только самых качественных эчпочмаков. С юбилеем, Леонид Викторович!», — говорится в сообщении «Ак Барса».

Сегодня российскому специалисту исполнилось 50 лет.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. В этом сезоне команда за два тура до финиша поднялась на четвертое место, дающее право участвовать в еврокубках.

Он является заслуженным тренером России, трижды выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и дважды — Суперкубок (все титулы — с ЦСКА), а также выводил армейцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Он трижды признавался лучшим тренером года в России и тренеровал за границей (возглавлял «Халл Сити» и «Витесс»). В 2015—2016 годах был также главным тренером сборной России.

Кроме того, он известен по своим ярким выступлениям на телевидении и чувству юмора.

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