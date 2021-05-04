«Только самых качественных эчпочмаков». «Ак Барс» поздравил Слуцкого с юбилеем забавным видео
Хоккейный клуб «Ак Барс» с юмором поздравил главного тренера футбольного «Рубина» Леонида Слуцкого с днем рождения. Казанцы выложили ролик, в котором российский специалист поедает эчпочмак.
Это сопровождено английской речью Слуцкого, где он говоряит слова very open, very friendly, absolutely top level (очень открытый, очень дружелюбный, абсолютный топ-уровень).
«Желаем на праздничном столе только самых качественных эчпочмаков. С юбилеем, Леонид Викторович!», — говорится в сообщении «Ак Барса».
Сегодня российскому специалисту исполнилось 50 лет.
Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. В этом сезоне команда за два тура до финиша поднялась на четвертое место, дающее право участвовать в еврокубках.
Он является заслуженным тренером России, трижды выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и дважды — Суперкубок (все титулы — с ЦСКА), а также выводил армейцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Он трижды признавался лучшим тренером года в России и тренеровал за границей (возглавлял «Халл Сити» и «Витесс»). В 2015—2016 годах был также главным тренером сборной России.
Кроме того, он известен по своим ярким выступлениям на телевидении и чувству юмора.
Желаем на праздничном столе только самых качественных эчпочмаков. С юбилеем, Леонид Викторович! pic.twitter.com/e9jfKXpLSg— ХК Ак Барс (@hcakbars) May 4, 2021
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