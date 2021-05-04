ЦСКА поздравил Слуцкого с юбилеем
ЦСКА поздравил своего бывшего тренера Леонида Слуцкого с юбилеем. Сегодня российскому специалисту исполнилось 50 лет.
Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. С декабря 2019 он тренирует «Рубин». В этом сезоне команда за два тура до финиша поднялась на четвертое место, дающее право участвовать в еврокубках.
«Лучшему главному тренеру сегодня исполняется 50 лет! С юбилеем, Леонид Викторович!», — говорится в сообщении ЦСКА Twitter.
Ранее Слуцкого поздравил «Рубин».
Слуцкий — Заслуженный тренер России. Он трижды выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и дважды — Суперкубок (все титулы — с ЦСКА), а также выводил армейцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Он трижды признавался лучшим тренером года в России и тренеровал за границей (возглавлял «Халл Сити» и «Витесс»). В 2015—2016 годах был также главным тренером сборной России.
Кроме того, он известен по своим ярким выступлениям на телевидении и чувству юмора.
Поздравляем с юбилеем одного из самых титулованных и успешных главных тренеров в истории #ЦСКА Леонида Викторовича Слуцкого! ??— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 4, 2021
??? 3 чемпионских титула
? 2 Кубка России
? 2 Суперкубка России
? Четвертьфинал Лиги чемпионов pic.twitter.com/CdmvK7PF1i
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