ЦСКА поздравил Слуцкого с юбилеем

ЦСКА поздравил своего бывшего тренера Леонида Слуцкого с юбилеем. Сегодня российскому специалисту исполнилось 50 лет.

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. С декабря 2019 он тренирует «Рубин». В этом сезоне команда за два тура до финиша поднялась на четвертое место, дающее право участвовать в еврокубках.

«Лучшему главному тренеру сегодня исполняется 50 лет! С юбилеем, Леонид Викторович!», — говорится в сообщении ЦСКА Twitter.

Ранее Слуцкого поздравил «Рубин».

Слуцкий — Заслуженный тренер России. Он трижды выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и дважды — Суперкубок (все титулы — с ЦСКА), а также выводил армейцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Он трижды признавался лучшим тренером года в России и тренеровал за границей (возглавлял «Халл Сити» и «Витесс»). В 2015—2016 годах был также главным тренером сборной России.

Кроме того, он известен по своим ярким выступлениям на телевидении и чувству юмора.