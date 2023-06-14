Титов ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов заявил, что готов рассмотреть интересное предложение о тренерской работе.

«Если будет интересное предложение, можно рассмотреть. Я 40 лет в спорте, мне есть что рассказать более молодому поколению. Но Мостовой сказал же, что из тех, кто приходит на тренерскую работу, около 75 процентов — это не футболисты, а бывает, даже не из спорта. Что касается готовности возглавить клуб ФНЛ, если будет интересное предложение с конкретными задачами, конечно, можно рассмотреть. У Аленичева была история с «Енисеем», когда ему озвучили четкие задачи», — приводит слова Титова РИА «Новости».

В 2017 году Титов получил тренерскую лицензию категории А. Он работал ассистентом главного тренера в «Спартаке» и «Енисее».