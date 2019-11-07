Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на слова экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который высказался о женских эмоциях.

Друзья записали шоу вместе со своими женами во время поездки из Москвы в Покров (Владимирская область). Пары отправились в детский дом Покрова с подарками (мячи, бутсы, одежда), а по дороге снимали видео в машине. Они разделились на два лагеря — мужчины против девушек — и обсуждали супружеские отношения. Тарасов с рэпером активно использовали ненормативную лексику, делая весьма провокационные заявления.

— Дмитрий Тарасов, которого я искренне защищала в споре с бывшей командой по поводу оплаты операции, сказал в интервью на YouTube нечто, повергшее меня в ступор, — написала Канделаки в своем Telegram-канале. Оказывается, при общении с мужчиной существуют такие «красные линии», за которые женщину можно ударить.

И я не сомневаюсь в том, что это сознательная позиция Дмитрия, как и тысяч других мужчин. Она и приводит к валу насильственных преступлений. Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, «дать леща» и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и все остальное тоже можно.

При этом интервью посмотрят юные поклонники Дмитрия, и на выходе мы получим продолжение проблемы насилия, вместо ее искоренения. Честно: противно даже слышать такое.

Нет, и я хочу, чтобы меня услышало как можно больше людей: никаких красных линий, позволяющих распускать руки. Не позволяйте никому себя трогать без вашего согласия, уходите от абьюзеров и насильников и осуждайте даже теоретические рассуждения на тему допустимости рукоприкладства. Иначе мы никогда не разорвем этот порочный круг.

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