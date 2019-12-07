Тимур Шипшев: «Это именно тот состав, который приносил «Тамбову» результат. Поэтому не стали ничего менять»

Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— «Оренбург» пропустил матч? Это все условновсти, — сказал Шипшев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Мы можем сказать, что мы были в ритме, а они свежее. Игра покажет.

— Состав почти не изменился с последнего матча. Это уже проверенная дружина?

— За последние пять матчей это именно тот состав, который приносил нам результат. Поэтому не стали ничего менять.

— Установка на сегодняшний матч будет другой по сравнению с «Краснодаром»?

— Да, она немного другая. Но это секрет.