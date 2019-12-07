Тимур Шипшев: «Это именно тот состав, который приносил «Тамбову» результат. Поэтому не стали ничего менять»
13:58
Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ против «Оренбурга».
— «Оренбург» пропустил матч? Это все условновсти, — сказал Шипшев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Мы можем сказать, что мы были в ритме, а они свежее. Игра покажет.
— Состав почти не изменился с последнего матча. Это уже проверенная дружина?
— За последние пять матчей это именно тот состав, который приносил нам результат. Поэтому не стали ничего менять.
— Установка на сегодняшний матч будет другой по сравнению с «Краснодаром»?
— Да, она немного другая. Но это секрет.
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