Известный агент Тимур Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» высказал свое мнение по поводу трансферной кампании «Спартака».

— Как оцениваете Цорна?

— Время покажет. Все восхищены трансферной кампанией «Спартака». Надо подождать чуть-чуть. Два футболиста, считаю, не заиграют. Это Ларссон и Понсе. Они — не игроки уровня «Спартака». Понсе — это Петкович. Это будет такая же ошибка, как Петкович.

Шюррле — большой парень. Наверное, то, что он оказался в «Спартаке»... У него есть какие-то скелеты в шкафу. Сначала оказался в «Фулхэме», а теперь в «Спартаке». Сейчас он играет блестяще. Это большая победа «Спартак», что они увели его у «Локомотива». Наверное, минусы должны всплыть.

Тил — посмотрим. Я знаю, как нашли Тила. Болельщики «Спартака» должны спасибо за Тила сказать Слуцкому. Именно он помог. Потому что, когда хотели брать Перрейру из ПСВ, то через кого-то дошли до Слуцкого. Я не знаю, кто. Допустим, позвонили Слуцкому, потому что он — самый главный знаток голландского футбола, очень уважаемый тренер. Спросили его мнение. Это называется чайка-скаутинг, когда ты чье-то мнение воспринимаешь как готовое решение.

Он сказал, что Перрейра ему не нравится, мол, в России ему будет тяжело, он не обороняется. Но есть отличный парень, растет в АЗ, может стать звездой. Уверен, что «Спартак» этого футболиста до этого момента не знал. Уверен, что в «Спартаке» нет такого уровня селекционного отдела, чтобы они знали такого футболиста, как Тил.