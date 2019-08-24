Тимур Гурцкая: «Мы пытались провести трансфер Фернандеса из ЦСКА в «Спартак»

Известный агент Тимур Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» рассказал, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера хотел приобрести для команды защитника ЦСКА Мариу Фернандеса.

Однако, по его словам, бразилец с российским паспортом неперешел бы ни за какие деньги.

— Мы пытались провести трансфер Фернандеса из ЦСКА в «Спартак», — отметил Гурцкая. — Однако его агент сказал, что онсебя комфортно чувствует в ЦСКА и даже не пытайтесь уговаривать Мариу деньгами. Поэтому мы эту ситуацию быстро оставили. Хотя он был одним из двух игроков, которых Массимо через два месяца, когда приехал, захотел видеть. Второй был Самедов.