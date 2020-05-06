Тимощук считает бредом разговоры о том, что стандарты не важны в футболе

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в эфире YouTube-канала «Спорта День за днем» отметил, что команды сейчас работают вслепую, так как нет информации о возобновлении сезона, который был приостановлен из-за коронавируса.

— Сейчас в разных странах вовсю обсуждается возвращение футбола. При этом медики советуют чуть ли не исключить контактную игру. Пришел звездный час тех, кто считает, что в современном футболе не надо отрабатывать угловые?

— Ну не знаю... Статистика как раз говорит, что после стандартов забивается около 30 процентов мячей в год, особенно если в команде есть хорошие подающие и слаженная группа, которая правильно врывается. На последнем чемпионате мира чуть ли не в каждой игре забивались мячи со стандартных положений. Говорить о том, что это не важно — полный бред. Мы всю жизнь равняемся на топовые команды, так? И «Ливерпуль» взял специального тренера по аутам! Не для того, чтобы забивать после них, а чтобы сохранять мяч на чужой половине, выходить со своей половины. Вы могли видеть несколько мячей «Зенита», которые были забиты после аутов. Это ситуации, когда можно воспользоваться неготовностью соперника к той или иной комбинации. Если у тебя нет задумок, комбинаций, подающих — тогда, наверное, да, стандарты не помогут. При них есть время расположиться максимально выгодным способом, чего в динамике игры не достичь так легко.

— У вас налажены командные тренировки, вы привыкли работать в карантине. Но кто-нибудь инструктирует «Зенит» извне — когда может возобновиться чемпионат? Ведь нужно понимать, к чему готовиться и как после такого простоя, выстраивать программу...

— Конечно, такой простой — не шутка. Мы готовились все сборы, пришли в определенное состояние, а сейчас, получается, начинай все сначала. О сроках слышим разное. Про середину июня, например. Про конец июня. Но в любом случае нужно дождаться официального решения. Пока что все работают вслепую.