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Тил в Instagram рассказал о переходе во «Фрайбург». В комментарии пришел Ларссон и даже Шюррле

21:43
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил проведет сезон-2020/21 во «Фрайбурге». Немецкий клуб арендовал 22-летнего голландца.

— Новая глава, — так подписал пост Тил в своем Instagram.

New chapter???

Публикация от @ guustil

— Поздравляю, брат. Покажи им, — написал нападающий московского клуба Джордан Ларссон в комментариях Instagram.

— Круто, бро. Наслаждайся «Фрайбургом» и бундеслигой! С нетерпением жду возможности увидеть тебя в Берлине, — добавил в комментариях бывший форвард «Спартака» Андре Шюррле.

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