Тикнизян сделал предложение телеведущей Ромашкиной

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сделал предложение телеведущей Яне Ромашкиной.

Девушка в своих соцсетях опубликовала видео с обзорной площадки Останкинской башни. На кадрах она показывает большой плакат со словами: «Яна, выходи за меня!»

Также Ромашкина выложила фото с кольцом на безымянном пальце и надписью: «Я сказала «да».

Об отношениях 29-летней Ромашкиной и 24-летнего Тикнизяна стало известно этим летом.