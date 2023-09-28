Агент защитника «Сочи» Дркушича рассказал, что у игрока был стресс из-за срыва трансфера в «Нант»
Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича рассказал, что у игрока был стресс из-за сорвавшегося перехода в «Нант».
«Первое время у Вани был стресс, но он остается профессионалом. Сейчас он сконцентрирован на выступлениях за «Сочи». Дркушич понимает, что у него были хорошие для него варианты, но не получилось. Он забыл об этой ситуации и будет думать только о «Сочи» до того момента, пока не возникнет какая-то еще интересная возможность», — цитирует агента «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 Дркушич провел 8 игр за «Сочи» в РПЛ и забил 1 гол.
Источник: РБ Спорт
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|2
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|2
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|0
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|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
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Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
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Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
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|1
|1
|
|
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|1
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