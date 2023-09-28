Агент защитника «Сочи» Дркушича рассказал, что у игрока был стресс из-за срыва трансфера в «Нант»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича рассказал, что у игрока был стресс из-за сорвавшегося перехода в «Нант».

«Первое время у Вани был стресс, но он остается профессионалом. Сейчас он сконцентрирован на выступлениях за «Сочи». Дркушич понимает, что у него были хорошие для него варианты, но не получилось. Он забыл об этой ситуации и будет думать только о «Сочи» до того момента, пока не возникнет какая-то еще интересная возможность», — цитирует агента «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Дркушич провел 8 игр за «Сочи» в РПЛ и забил 1 гол.