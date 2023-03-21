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Тихонов заявил, что Дзюба взялся за ум

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба начал тренироваться, поэтому стал лучше играть.

«Раз Дзюба нормально двигается, то, значит, взялся за голову и начал тренироваться. Понял, что если не трудиться, то ему не будет места в футболе. Он не первый, кто брался за ум. Он понял, что может вылететь левее левого, закончил свое пижонство. Вспомните, как он себя вел, все было спустя рукава. Приехал и начал играть, значит, он может. Но надо и говорить, что уровень чемпионата России сейчас самый низкий, ниже уже некуда. Это вина руководства. Что касается Дзюбы, то он понял, что если не играть, то останешься голодным, нищим и с голой задницей!» — приводит слова Тихонова Legalbet.

34-летний Дзюба пришел в «Локомотив» в феврале этого года в статусе свободного агента. За железнодорожников форвард провел пять матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/tihonov-dzyuba-ponyal-chto-esli-ne-igrat-to-ostaneshsya/
Артем Дзюба
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тихонов
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1
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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 - : -
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