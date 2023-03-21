Тихонов заявил, что Дзюба взялся за ум

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба начал тренироваться, поэтому стал лучше играть.

«Раз Дзюба нормально двигается, то, значит, взялся за голову и начал тренироваться. Понял, что если не трудиться, то ему не будет места в футболе. Он не первый, кто брался за ум. Он понял, что может вылететь левее левого, закончил свое пижонство. Вспомните, как он себя вел, все было спустя рукава. Приехал и начал играть, значит, он может. Но надо и говорить, что уровень чемпионата России сейчас самый низкий, ниже уже некуда. Это вина руководства. Что касается Дзюбы, то он понял, что если не играть, то останешься голодным, нищим и с голой задницей!» — приводит слова Тихонова Legalbet.

34-летний Дзюба пришел в «Локомотив» в феврале этого года в статусе свободного агента. За железнодорожников форвард провел пять матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.