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Корнеев — о Чалове: «Он как минимум отдал восемь голевых передач. Просто партнеры не забили»

Корнеев считает, что Чалов проводит сильный сезон
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев считает, что нападающий армейцев Федор Чалов проводит сильный сезон.

— Поговорим о номинальных нападающих. По Чалову у экспертов противоречивое мнение. С одной стороны, Федор уже забил семь голов в чемпионате (у того же Соболева — шесть). С другой — его нередко критикуют за отсутствие спортивной злости.

— Считаю, в этом сезоне Чалов выглядит весьма достойно. В его активе две результативные передачи, однако вспомните, сколько вообще ключевых пасов он отдал?

— Сколько?

— Минимум восемь! Просто партнеры не забивали из выгодных ситуаций, которые он им создавал. Важно, что Федор не выключается из игры. Может, что-то придумать и на 90-й минуте. В общем, Чалов играет сейчас действительно сильно, — сказал Корнеев «СЭ».

На счету Чалова 8 голов и 2 голевые передачи в 13 матчах сезона.

Игорь Акинфеев. Акинфеев — номер 1 в РПЛ. Чалов играет тоньше Соболева. Как остановить Промеса? Почему Зиньковский в запасе? Корнеев — о составах ЦСКА и «Спартака»

Игорь Корнеев
Федор Чалов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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