Тихонов считает, что Тил чувствует себя не в своей тарелке

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о выступлении хавбека красно-белых Гуса Тиля.

— Парень чувствует себя не в своей тарелке, — цитирует Тихонова «Известия». — Но я его понимаю — он еще совсем молод и оказался в совершенно новой для себя обстановке. Тил пришел на вдохновении, и сначала что-то получалось, но потом начался спад. Думаю, нужно время, чтобы почувствовать уверенность и адаптироваться к жизни в России.

— Уже сейчас многие считают, что «Спартак» переплатил за этого футболиста. Согласны?

— Футболист стоит столько денег, сколько за него дают. Если «Спартак» был готов отдать за него такую сумму, значит, клуб поступил правильно. Я не могу судить за это руководителей. Раз купили, значит, надо использовать игрока на максимуме. Возможно, переплатили, а может, недоплатили. Вдруг он через год выстрелит, и за него будут предлагать уже 30 млн евро.