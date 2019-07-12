21:00 | Футбол — РПЛ

Тест "СЭ". Кто ты в чемпионате России по футболу?

Александр Кокорин и Артем Дзюба. Фото Евгений Асмолов, ФК "Зенит"
Александр Кокорин и Артем Дзюба. Фото Евгений Асмолов, ФК "Зенит"
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28 вопросов о 28-м чемпионате России. Пройди наш тест – и проверь свои знания о турнире.
 

 

 

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