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Терюшков высказался о возможном введении Fan ID на российские матчи

17:03
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное введение Fan ID.

— Речь сейчас идет не про Fan ID, а про персонифицированные карты. Это касается международных соревнований, а дальше уже сами организаторы принимают решение, пропускать зрителей по билетной программе или по персонифицированным картам. Окончательное решение за РПЛ. Если скажут пропускать по традиционной программе, так и будет. Основная задача этого закона — легализация таких карт на международных событиях. У нас впереди финал ЛЧ, ЧМ по волейболу. Здесь важно не допустить провокаций.

— Все же понимают, что, если вы проголосуете за введение Fan ID, это будет использоваться только на международных матчах?

— Мы все прекрасно понимаем. Зачем в Премьер лиге устраивать какие-то препоны. Это решение должно быть коллективным. Если оно принято не будет, то все будет зависеть от организаторов.

— «Химки» в таком случае за что будут голосовать?

— Думаю, на такие матчи персонифицированные карты точно не нужны.

— А на матчи ЦСКА и «Зенита»?

— Все наши стадионы по постановлению Правительства по антитеррористической защищенности имеют первый класс опасности. Здесь стоит система контроля доступа, есть камеры с фиксацией лиц. В принципе технических средств на матчах хватает, чтобы вычислить зачинщиков, если вдруг такие будут. В Тинькофф РПЛ, поэтому, я считаю, что такая система не нужна. Но я допускаю, что на отдельных матчах, например, ЦСКА — «Спартак» организаторы могут пускать болельщиков по персонифицированным картам, — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Виктория Кравченко все материалы автора

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