Терюшков высказался о возможном введении Fan ID на российские матчи

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное введение Fan ID.

— Речь сейчас идет не про Fan ID, а про персонифицированные карты. Это касается международных соревнований, а дальше уже сами организаторы принимают решение, пропускать зрителей по билетной программе или по персонифицированным картам. Окончательное решение за РПЛ. Если скажут пропускать по традиционной программе, так и будет. Основная задача этого закона — легализация таких карт на международных событиях. У нас впереди финал ЛЧ, ЧМ по волейболу. Здесь важно не допустить провокаций.

— Все же понимают, что, если вы проголосуете за введение Fan ID, это будет использоваться только на международных матчах?

— Мы все прекрасно понимаем. Зачем в Премьер лиге устраивать какие-то препоны. Это решение должно быть коллективным. Если оно принято не будет, то все будет зависеть от организаторов.

— «Химки» в таком случае за что будут голосовать?

— Думаю, на такие матчи персонифицированные карты точно не нужны.

— А на матчи ЦСКА и «Зенита»?

— Все наши стадионы по постановлению Правительства по антитеррористической защищенности имеют первый класс опасности. Здесь стоит система контроля доступа, есть камеры с фиксацией лиц. В принципе технических средств на матчах хватает, чтобы вычислить зачинщиков, если вдруг такие будут. В Тинькофф РПЛ, поэтому, я считаю, что такая система не нужна. Но я допускаю, что на отдельных матчах, например, ЦСКА — «Спартак» организаторы могут пускать болельщиков по персонифицированным картам, — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.