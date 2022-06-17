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Терюшков: «Поговорили с Мирзовым, он остается. Ему придется руководствоваться принципами Юрана»

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с полузащитником Резиуаном Мирзовым.

«С Резиуаном мы говорили, он остается. У него все в порядке с командой, будем радоваться его игре. Напряженность с Юраном? Главный тренер — это главный тренер, его задачи игрок должен выполнять беспрекословно. У Резиуана если и были какие-то сомнения, сейчас они должны отпасть. В клубе сменилась концепция. Игорь Геннадьевич Черевченко был более мягким специалистом, а Юран очень жестко требует выполнения своих поставленных задач. Именно поэтому и есть результат. Резиуану придется руководствоваться этими принципами, чтобы остаться в команде. Думаю, он профессионал, никаких проблем не будет», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Терюшков рассказал «СЭ», что «Химки» выкупили контракт Мирзова у «Спартака».

В минувшем сезоне 28-летний Мирзов провел 25 матчей в чемпионате России, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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