Терюшков: «Поговорили с Мирзовым, он остается. Ему придется руководствоваться принципами Юрана»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с полузащитником Резиуаном Мирзовым.

«С Резиуаном мы говорили, он остается. У него все в порядке с командой, будем радоваться его игре. Напряженность с Юраном? Главный тренер — это главный тренер, его задачи игрок должен выполнять беспрекословно. У Резиуана если и были какие-то сомнения, сейчас они должны отпасть. В клубе сменилась концепция. Игорь Геннадьевич Черевченко был более мягким специалистом, а Юран очень жестко требует выполнения своих поставленных задач. Именно поэтому и есть результат. Резиуану придется руководствоваться этими принципами, чтобы остаться в команде. Думаю, он профессионал, никаких проблем не будет», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Терюшков рассказал «СЭ», что «Химки» выкупили контракт Мирзова у «Спартака».