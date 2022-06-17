Терюшков: «На Лантратова есть спрос от топ-клубов. Договорились отпустить его, если будет запрос»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем голкиперов Ильи Лантратова и Антона Митрюшкина.

«Митрюшкин в сфере наших интересов. Постараемся его основательно просмотреть в ближайшее время. Мы понимаем, что у нас основной вратарь Илья Лантратов, но на него есть спрос в топ-клубах. Мы с ним договаривались, если будет запрос, мы его отпустим. Поэтому нам надо иметь резервный вариант на случай ухода Ильи. Можем ли подписать Митрюшкина, если Лантратов останется? Рассматриваем все варианты, посмотрим. Оцениваем, насколько в хорошей форме находится Митрюшкин», — сказал Терюшков «СЭ».

Последним клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо» из второй Бундеслиги. Серебряный призер юношеского чемпионата Европы находится на просмотре на первом сборе подмосковного клуба.

Лантратов выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2 миллиона евро. В минувшем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.