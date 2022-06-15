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Сегодня, 17:05

«Факел» подписал контракт с защитником Шляковым

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник румынского «УТА Арад» Евгений Шляков перешел в «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

О сроках контракта с 30-летним россиянином не сообщается.

Ранее Шляков играл за брянское «Динамо», «Тюмень», «Днепр», «Волгарь», «КАМАЗ», «СКА-Хабаровск» и «Тамбов».

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 34 матчах за «УТА Арад» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://t.me/pfcfakel/3836
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