«Факел» подписал контракт с защитником Шляковым

Защитник румынского «УТА Арад» Евгений Шляков перешел в «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

О сроках контракта с 30-летним россиянином не сообщается.

Ранее Шляков играл за брянское «Динамо», «Тюмень», «Днепр», «Волгарь», «КАМАЗ», «СКА-Хабаровск» и «Тамбов».

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 34 матчах за «УТА Арад» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.