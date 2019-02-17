Терентьев присоединился к "Зениту-2" в на сборах в Турции

Защитник "Зенита" Денис Терентьев​ прибыл в расположение второй команды сине-бело-голубых, а утром 17 февраля провел индивидуальную тренировку, сообщает официальный сайт питерской команды.

Тренировка продолжалась час с лишним и носила втягивающий характер: разминка, комплекс упражнений на выносливость, а также работа с мячом.

Вместе с Терентьевым тренировались Капленко и Сергеев.

В текущем сезоне российский защитник сыграл только в одном матче за основную команду "Зенита" и не отметился результативными действиями.