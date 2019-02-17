Терентьев присоединился к "Зениту-2" в на сборах в Турции

Защитник "Зенита" Денис Терентьев прибыл в расположение второй команды сине-бело-голубых, а утром 17 февраля провел индивидуальную тренировку, сообщает официальный сайт питерской команды.
Тренировка продолжалась час с лишним и носила втягивающий характер: разминка, комплекс упражнений на выносливость, а также работа с мячом.
Вместе с Терентьевым тренировались Капленко и Сергеев.
В текущем сезоне российский защитник сыграл только в одном матче за основную команду "Зенита" и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-02-17-denis-terentev-prisoedinilsya-k-zenitu-2-v-na-sborakh-v-turtsii.htm
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