14:03 | Футбол — РПЛ

Терентьев присоединился к "Зениту-2" в на сборах в Турции

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Защитник "Зенита" Денис Терентьев​ прибыл в расположение второй команды сине-бело-голубых, а утром 17 февраля провел индивидуальную тренировку, сообщает официальный сайт питерской команды.

Тренировка продолжалась час с лишним и носила втягивающий характер: разминка, комплекс упражнений на выносливость, а также работа с мячом.

Вместе с Терентьевым тренировались Капленко и Сергеев.

В текущем сезоне российский защитник сыграл только в одном матче за основную команду "Зенита" и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-02-17-denis-terentev-prisoedinilsya-k-zenitu-2-v-na-sborakh-v-turtsii.htm

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