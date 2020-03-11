Тедеско рассказал, почему стал тренером «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему принял предложение от красно-белых.

— Это произошло неожиданно. Да, клуб известный, — отметил Тедеско в интервью DW. - Спартак ассоциируется с громким именем, большим российским клубом. Однако до того момента, когда мне позвонили, я никогда не думал, что могу здесь оказаться. Я захотел выслушать предложение. Я приехал, находился здесь три дня, слушал, смотрел. Затем решился. Несмотря на холод и ситуацию, которая была в клубе и остается.

— Почему именно «Спартак»?

— Это большой клуб с большими амбициями, с большой историей и эмоциональной составляющей. Мне это нужно, мне это нравится. Это были ключевые моменты.

— Это и большая ответственность?

— Я так не думаю. Когда думаешь об ответственности, то на это расходуешь энергию. А так все относительно одинаково.

— То, что в «Спартаке» уже были ваши соотечественники, повлияло на ваше решение? Например, Томас Цорн.

— Конечно. Я до этого не знал Томаса Цорна. Я думаю, раньше он был скорее агентом, и наши пути никогда не пересекались. Когда он мне позвонил, я немного удивился. Очевидно, что он сыграл большую роль.