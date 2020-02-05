Тедеско рассказал о Соболеве перед матчем с «Локомотивом». И снова общался на русском

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча против «Локомотива» на Кубке Париматч Премьер. Встреча пройдет в Дохе (Катар), начало — в 18.00 (мск).

— Первый матч уже позади: заставил ли он поменять план на вторую игру?

— Да, это не очень легко объяснить в нескольких предложениях, — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер». — Было поднято немало тем на основе прошлого матча. Что-то нам понравилось, что-то надо подкорректировать, улучшить, идет постоянная работа. Соболев? Прежде всего, Александр прибыл относительно недавно, всего 5-6 дней назад. Неправильно требовать от него чего-то сверхъестественного, надо, чтобы он втянулся в ритм игры и показывал свой 100-процентный футбол.

— «Спартак» играет в три защитника, возможно ли, что будет другая схема?

— Да, — ответил Доменико на русском. — Мы будем смотреть. Возможно, но это будет не на этом турнире, тем не мене есть поле для вариаций.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».