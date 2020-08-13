Тедеско рассказал, когда ждать трансферов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о трансферной политике клуба.

Перед стартом нового сезона Тинькофф-Чемпионата России красно-белые пополнились форвардом Александром Кокориным и полузащитником Остоном Уруновым. Оба игрока пропустили первую игру с «Сочи» и точно не сыграют с «Ахметом».

— Чувствуете ли вы: что находитесь в одной лодке с руководством? Пока что «Спартак» играет без новичков, а в связи с тем, что трансферное окно открыто долго, они могут приехать уже осенью.

— Ситуация по трансферам простая. С момента прихода в «Спартак» мы озвучили руководству наши идеи и пожелания. Могу вас заверить, что клуб работает, прилагает усилия. Тем не менее ситуация такова, что иногда работа идет быстро, а иногда лучше взять паузу и принять более обдуманное и взвешенное решение. Покупка новичков — дело непростое. Есть и футбольные и психологические факторы. Надо, чтобы человек влился в коллектив. Нельзя совершать ошибки в трансферах.

— А на каких позициях вы ждете усиление? Вы общаетесь с Газизовым?

— Общаемся и много. Что касается вопроса о позициях, то я предпочитаю думать о ближайшей игре. (Дмитрий Зеленов)