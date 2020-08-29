Тедеско рассказал, когда Кокорин дебютирует за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Арсеналом» (2:1) в 6-м туре Тинькофф РПЛ рассказал о самочувствии нападающего Александра Кокорина и состоянии Гуса Тила.

22-летний голландский полузащитник вышел на замену, но провел на поле 10 минут и был заменен из-за травмы.

— Насколько серьезна травма Тила? Как скоро вы ждете в составе Кокорина?

— Тил подвернул голеностоп. В ближайшее время мы проведем необходимые исследования, чтобы понять тяжесть травмы. Надеюь, ничего серьезного там нет. Ему очень не везет в последнее время. Как только Тил наберет форму, случается что-то подобное. Кокорин также набирает форму, у него ушли болевые ощущения. Надеемся, с понедельника он сможет тренироваться в общей группе. Сейчас в паузу на сборные поработаем с небольшой группой игроков и поможем Кокорину набрать кондиции. (Артем Калини)