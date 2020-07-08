Тедеско прокомментировал уход Цорна

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на увольнение Томаса Цорна с поста генерального директора клуба. Тедеско в Россию пригласил именно Цорн.

— Как на вас повлияла новость об уходе Томаса Цорна?

— Для меня это неожиданность. Я сам узнал только вчера. Грамотный умный руководитель. Думаю, у него большое будущее. Он был ежедневно с нами — и на тренировках и на теории и при разговорах с игроками. Он сделал все, чтобы мы спокойно занимались своим делом, не отвлекаясь на посторонние вещи. Это футбол, это бизнес, здесь такое происходит. После сообщения об отставке я сосредоточился на подготовке к игре. Сказалось ли это на футболистах — не знаю. Сегодня все вышли на поле отдавать себя полностью игре. (Дмитрий Зеленов)