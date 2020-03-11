Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, почему российский футбол не такой хороший, как европейский.

— Россиянам известно, что их лига далеко не лучшая в Европе, — отметил Тедеско в интервью DW. — Они не на втором и не на третьем месте. Другие выше уровнем. Но это недооценивается, ведь после пятой Франции идет Россия.

Это не просто так. Это рейтинг, основанный на баллах, которые набираются на европейском уровне. На шестом месте не Австрия и не Турция, а Россия. Это хорошо. Первые шесть команд играют на высоком уровне.