Тедеско объяснил, почему «Спартак» на первом сборе решил обойтись без товарищеских матчей
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью клубному телевидению отметил, что зимняя пауза в чемпионате России идет команде на пользу.
— Сейчас главное — подтянуть физическое состояние игроков и технику, — сказал Тедеско. — Считаю, что пауза идет нам во благо, потому что наконец-то мы можем работать так, как мы хотим. Мы не играем товарищеские матчи, потому что, работая только на тренировках, легче контролировать нагрузку. Это предсказуемее, если необходимо пробежать 2 км или сделать 200 метров рывков — команда это делает, что невозможно проконтролировать в игре. Задача первого сбора — набор данных по тренировкам.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.
? Доменико Тедеско: «Главная задача в Абу-Даби — сбор данных»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 15, 2020
Главный тренер красно-белых — об итогах первого дня сборов в ОАЭ ??https://t.co/tbeCCFdaqN#Спартак #КрасноБелыеСборы?? pic.twitter.com/RoYKSjRN6z