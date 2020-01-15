Тедеско объяснил, почему «Спартак» на первом сборе решил обойтись без товарищеских матчей

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью клубному телевидению отметил, что зимняя пауза в чемпионате России идет команде на пользу.

— Сейчас главное — подтянуть физическое состояние игроков и технику, — сказал Тедеско. — Считаю, что пауза идет нам во благо, потому что наконец-то мы можем работать так, как мы хотим. Мы не играем товарищеские матчи, потому что, работая только на тренировках, легче контролировать нагрузку. Это предсказуемее, если необходимо пробежать 2 км или сделать 200 метров рывков — команда это делает, что невозможно проконтролировать в игре. Задача первого сбора — набор данных по тренировкам.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.