Тедеско объяснил, почему с Газизовым было сложнее, чем с Цорном
Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как складывалось его сотрудничество с экс-гендиректором клуба Шамилем Газизовым.
— У вас возникало ощущение, что Шамиль Газизов хочет видеть другого тренера?
— Нет. Я концентрировался на своей работе, на том, на что могу влиять.
— У вас не установились с Газизовым столь же доверительные отношения, как с Цорном?
— Это все-таки разные ситуации. Томас приглашал меня в «Спартак», какие-то вещи мы проговаривали еще до подписания контракта. Понятно, что ты доверяешь тому тренеру, которого позвал. Если я не справляюсь, то автоматически и он терпит неудачу. Это нормально.
С Газизовым, понятно, мне было посложнее. Во-первых, языковой барьер — Шамиль говорит только по-русски. Во-вторых, он проработал всего пять месяцев — весьма короткий срок.
35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.
(Константин Алексеев)
Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/
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