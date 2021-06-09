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Тедеско объяснил, почему с Газизовым было сложнее, чем с Цорном

22:05
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как складывалось его сотрудничество с экс-гендиректором клуба Шамилем Газизовым.

— У вас возникало ощущение, что Шамиль Газизов хочет видеть другого тренера?

— Нет. Я концентрировался на своей работе, на том, на что могу влиять.

— У вас не установились с Газизовым столь же доверительные отношения, как с Цорном?

— Это все-таки разные ситуации. Томас приглашал меня в «Спартак», какие-то вещи мы проговаривали еще до подписания контракта. Понятно, что ты доверяешь тому тренеру, которого позвал. Если я не справляюсь, то автоматически и он терпит неудачу. Это нормально.

С Газизовым, понятно, мне было посложнее. Во-первых, языковой барьер — Шамиль говорит только по-русски. Во-вторых, он проработал всего пять месяцев — весьма короткий срок.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/

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