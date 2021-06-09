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Тедеско ответил, оправдал ли Промес его ожидания

22:20
Доменико Тедеско и Квинси Промес. Фото Instagram
Доменико Тедеско и Квинси Промес. Фото Instagram
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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об игре нападающего команды Квинси Промеса.

— Главная покупка при нем — Промес. Голландец оправдал ваши ожидания?

— Полностью. Скажем, после матча с ЦСКА у него возникли проблемы с мышцами — мог пропустить встречу с «Арсеналом», но вышел на морально-волевых качествах. У Квинси менталитет победителя, он всегда рвется на поле, прекрасный футболист, забил несколько важных мячей.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/

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