Тедеско ответил, оправдал ли Промес его ожидания
Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об игре нападающего команды Квинси Промеса.
— Главная покупка при нем — Промес. Голландец оправдал ваши ожидания?
— Полностью. Скажем, после матча с ЦСКА у него возникли проблемы с мышцами — мог пропустить встречу с «Арсеналом», но вышел на морально-волевых качествах. У Квинси менталитет победителя, он всегда рвется на поле, прекрасный футболист, забил несколько важных мячей.
35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.
(Константин Алексеев)
Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю