Тедеско не планирует покидать «Спартак»

Доменико Тедеско не собирается покидать «Спартак» по собственной инициативе ни зимой, ни летом, сообщил «СЭ» источник из окружения главного тренера «Спартака». Ранее сайт Metaratings распространил информацию, что 34-летний немецкий специалист планирует оставить красно-белых после окончания сезона из-за недовольства трансферной политикой.

Тедеско комфортно себя чувствует в «Спартаке» и в России, ставит перед собой амбициозные задачи, у него нет никаких разногласий с руководством клуба, отметил тот же источник. С тренером при подписании контракта обсуждалось, что активности на трансферном рынке зимой ждать не следует. С пониманием Доменико отнесся и к ситуации с уходом Солтмурада Бакаева, узнав детали требований стороны футболиста. (Константин Алексеев)