РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тедеско не планирует покидать «Спартак»

12:00
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Доменико Тедеско не собирается покидать «Спартак» по собственной инициативе ни зимой, ни летом, сообщил «СЭ» источник из окружения главного тренера «Спартака». Ранее сайт Metaratings распространил информацию, что 34-летний немецкий специалист планирует оставить красно-белых после окончания сезона из-за недовольства трансферной политикой.

Тедеско комфортно себя чувствует в «Спартаке» и в России, ставит перед собой амбициозные задачи, у него нет никаких разногласий с руководством клуба, отметил тот же источник. С тренером при подписании контракта обсуждалось, что активности на трансферном рынке зимой ждать не следует. С пониманием Доменико отнесся и к ситуации с уходом Солтмурада Бакаева, узнав детали требований стороны футболиста. (Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир