Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о конфликтах с коллегами.

— Ветераны порой критиковали за излишнюю эмоциональность в технической зоне, у вас возникали конфликтные ситуации с тренерами ЦСКА, «Сочи», «Арсенала», «Химок»...

— Нет, с «Химками» ничего не было. Возможно, с кем-то из нашего персонала... Думаю, что это хороший признак, когда ты не всем нравишься. В противном случае я бы не добивался успехов со своими командами. Мне тоже не все в этом мире симпатичны, это нормально. А уж когда ты находишься во главе такого популярного клуба, как «Спартак», и попадаешь в Лигу чемпионов, то автоматически у ряда людей вызываешь антипатию.

Что касается эмоций, то я такой человек. Руководители, которые приглашают на работу, в курсе моего поведения. Если какой-то клуб захочет видеть меня у себя в дальнейшем, то там должны понимать, какой я в жизни, как управляю командой, как провожу тренировки. Если их все устраивает, то позвонят, если кого-то смутит эмоциональность, то отнесусь к этому с пониманием. Самое главное: я не актер. Не изображаю эмоции, чтобы кому-то что-то показать. Я действительно такой, каким меня видят. И считаю, что футбол без эмоций мертв. Если бы хотел что-то спокойное, то играл бы в шахматы. Хотя шахматы тоже люблю.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.