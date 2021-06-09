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«Это хороший признак, когда ты не всем нравишься». Тедеско — о стычках с коллегами и критике ветеранов

22:50
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о конфликтах с коллегами.

— Ветераны порой критиковали за излишнюю эмоциональность в технической зоне, у вас возникали конфликтные ситуации с тренерами ЦСКА, «Сочи», «Арсенала», «Химок»...

— Нет, с «Химками» ничего не было. Возможно, с кем-то из нашего персонала... Думаю, что это хороший признак, когда ты не всем нравишься. В противном случае я бы не добивался успехов со своими командами. Мне тоже не все в этом мире симпатичны, это нормально. А уж когда ты находишься во главе такого популярного клуба, как «Спартак», и попадаешь в Лигу чемпионов, то автоматически у ряда людей вызываешь антипатию.

Что касается эмоций, то я такой человек. Руководители, которые приглашают на работу, в курсе моего поведения. Если какой-то клуб захочет видеть меня у себя в дальнейшем, то там должны понимать, какой я в жизни, как управляю командой, как провожу тренировки. Если их все устраивает, то позвонят, если кого-то смутит эмоциональность, то отнесусь к этому с пониманием. Самое главное: я не актер. Не изображаю эмоции, чтобы кому-то что-то показать. Я действительно такой, каким меня видят. И считаю, что футбол без эмоций мертв. Если бы хотел что-то спокойное, то играл бы в шахматы. Хотя шахматы тоже люблю.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/

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