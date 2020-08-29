Тедеско назвал ключевой фактор победы над «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:1) в 6-м туре Тинькофф РПЛ.

«Очень сложная игра сегодня была, особено учитывая то, что за неделю у нас уже третий матч. Было всего два дня на восстановление после прошлой встречи. Мы хорошо начали, играли в свой футбол, сохраняли структуру, создали несколько голевых моментов. Но играть против такого соперника всегда непросто», — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

«У них сильная оборона, быстрые форварды, они играли агрессивно на опережение, особенно когда мы делали передачи в ноги нашим нападающим. В частности, Бауэр сделал 3-4 подобных перехвата. В итоге мы пропустили. Отыгрываться против такой команды всегда непросто. Но мы сделали это быстро. Это один из ключевых факторов победы. Казалось бы, после удаления в составе соперника должно быть легче, но «Арсенал» еще сильнее сел в оборону и остро контратаковал. Наши ребята во втором тайме не хотели совершить ошибку, поэтому действовали осторожно. Тем не менее, счет на табло — три очка. И мы рады этой победе», — резюмировал Тедеско. (Артем Калинин)