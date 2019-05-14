Тайны ВАРа. Сколько стоят видеоповторы

В премьер-лиге в понедельник состоялось заседание рабочей группы по видеоповторам. Главный вопрос - предложения, которые сделали компании по установке и эксплуатации оборудования.

Всего в тендере, по данным источников "СЭ", участвуют три компании.

Первая - "Матч ТВ". Цена вопроса - около 600 миллионов рублей за 3 года. Цель понятна - у ТВ-канала есть контракт с лигой, есть налаженные взаимодействия и в этом плане проще отвечать за качество.

Вторая компания также предлагает трехлетний договор, но цена составляет около 740 миллионов рублей.

Третья компания - отечественная, которая сотрудничает с хоккейной лигой. Конкретное предложение - по финансам - пока не сформулировано, но члены рабочей группы получили уверения, что оно будет самым выгодным из имеющихся.

Вероятность того, что система ВАР начнет действовать уже с первого тура следующего чемпионата (он начнется в середине июля), источники "СЭ" оценивают, как минимальную. С большой долей вероятности можно говорить о весенней части следующего чемпионата. (Сергей Егоров)

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