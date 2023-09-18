Ташуев — о «Факеле»: «Хотим играть в более доминантный, атакующий футбол»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал состояние команды после ничьей с «Уралом» (0:0) в 8-м туре РПЛ.

«Команда находится в нормальном состоянии, не нужно ничего перезагружать. Мы знаем «Факел» как команду боевую. Другой вопрос, что мы хотим играть немножко в другой стилистике. Эти 8 дней мы работали в своем направлении для того, чтобы быть более доминантными, более атакующими, потому что футбол красен голами», — сказал Ташуев на пресс-конференции.

«Факел» объявил о назначении Ташуева 8 сентября. 64-летний специалист сменил на посту главного тренера Вадима Евсеева.

После 8 туров воронежцы с 5 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.