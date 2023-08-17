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Сегодня, 10:50

Сергей Ташуев: «Что отдыхать? Делайте предложения, господа»

Виктория Кравченко
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Экс-главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что готов к новым предложениям.

Вы сказали, что вам отдых не нужен. Будете ждать нового предложения из РПЛ?

— Что отдыхать? Только начали сезон. Я такой человек, что не могу долго без работы. Энергии и желания полно. Знаний тем более. В разные годы очень много читал лекций тренерам.

Готовы опуститься в Первую лигу?

— Есть очень простое и емкое выражение: делайте предложения, господа. Вот и все. Когда будет какое-то конкретное предложение, его будем обговаривать.

Но вы готовы обговаривать предложение из Первой лиги?

— Да. Но для любого тренера есть масса нюансов, которые тебя устраивают или нет, — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

64-летний специалист возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года и привел его к пятому месту в РПЛ. Нынешний сезон грозненская команда начала с пяти поражений в шести матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-tashuev-chto-otdy-hat-delajte-predlozheniya-gospoda/
Сергей Ташуев
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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