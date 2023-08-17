Сергей Ташуев: «Что отдыхать? Делайте предложения, господа»

Экс-главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, что готов к новым предложениям.

— Вы сказали, что вам отдых не нужен. Будете ждать нового предложения из РПЛ?

— Что отдыхать? Только начали сезон. Я такой человек, что не могу долго без работы. Энергии и желания полно. Знаний тем более. В разные годы очень много читал лекций тренерам.

— Готовы опуститься в Первую лигу?

— Есть очень простое и емкое выражение: делайте предложения, господа. Вот и все. Когда будет какое-то конкретное предложение, его будем обговаривать.

— Но вы готовы обговаривать предложение из Первой лиги?

— Да. Но для любого тренера есть масса нюансов, которые тебя устраивают или нет, — цитирует Ташуева «РБ Спорт».