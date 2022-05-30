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Билялетдинов назвал уход Шварца немаленькой потерей для «Динамо»

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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц покидает клуб.

«Его уход не связан с тем, что «Динамо» не выиграло Кубок. Время, проведенное в «Динамо», несомненно, можно внести в плюс. Не многие ожидали, что команда заиграет в привлекательный футбол. Потеря, конечно, какая-то есть и, само собой, немаленькая. Потому что надо игрокам теперь принять нового тренера с его требованиями, тембром голоса, расстановкой приоритетов в тренировочном процессе и игре. Да, игроки и болельщики будут сравнивать, но это естественный процесс», — сказал Билялетдинов-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

43-летний немец возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне команда заняла третье место в РПЛ, а также проиграла «Спартаку» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Краснодар

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