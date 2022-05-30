Билялетдинов назвал уход Шварца немаленькой потерей для «Динамо»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц покидает клуб.

«Его уход не связан с тем, что «Динамо» не выиграло Кубок. Время, проведенное в «Динамо», несомненно, можно внести в плюс. Не многие ожидали, что команда заиграет в привлекательный футбол. Потеря, конечно, какая-то есть и, само собой, немаленькая. Потому что надо игрокам теперь принять нового тренера с его требованиями, тембром голоса, расстановкой приоритетов в тренировочном процессе и игре. Да, игроки и болельщики будут сравнивать, но это естественный процесс», — сказал Билялетдинов-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

43-летний немец возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В декабре 2021-го он продлил контракт до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне команда заняла третье место в РПЛ, а также проиграла «Спартаку» в финале БЕТСИТИ Кубка России.