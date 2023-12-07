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Сегодня, 09:34

Тарпищев уверен, что Черчесову в «Спартаке» нужен будет другой контингент состава

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова в «Спартак».

«Хотел бы я, чтобы Черчесов возглавил «Спартак»? Я сейчас не внутри команды, поэтому говорить об этом не стану. Я знаю, что нужно делать, но обсуждать кандидатуру тренера не хочу. Скажу только то, что Черчесову в «Спартаке» прежде всего нужен будет другой контингент состава», — приводит слова Тарпищева «РБ Спорт».

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место с 27 очками. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-tarpishhev-cherchesovu-v-spartake-nuzhen-budet-drugoj-kontingent-sostava/
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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