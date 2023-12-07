Тарпищев уверен, что Черчесову в «Спартаке» нужен будет другой контингент состава

Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова в «Спартак».

«Хотел бы я, чтобы Черчесов возглавил «Спартак»? Я сейчас не внутри команды, поэтому говорить об этом не стану. Я знаю, что нужно делать, но обсуждать кандидатуру тренера не хочу. Скажу только то, что Черчесову в «Спартаке» прежде всего нужен будет другой контингент состава», — приводит слова Тарпищева «РБ Спорт».

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место с 27 очками. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).