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Сегодня, 16:26

Тарханов считает, что Юран может спасти «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

«Хорошо, что Юран не остался без работы в этом сезоне и нашел команду. Такой специалист должен работать, он сможет спасти «Пари НН». Думаю, Юран поможет нижегородцам остаться в российской премьер-лиге. На мой взгляд, у команды есть шансы», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» с 19 набранными очками занимает 13-е место в РПЛ по итогам 21 тура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-horosho-chto-yuran-ne-ostalsya-bez-raboty-v-e-tom-sezone-on-smozhet-spasti-pari-nn/
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Тарханов
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3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
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