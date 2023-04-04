Тарханов считает, что Юран может спасти «Пари НН»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

«Хорошо, что Юран не остался без работы в этом сезоне и нашел команду. Такой специалист должен работать, он сможет спасти «Пари НН». Думаю, Юран поможет нижегородцам остаться в российской премьер-лиге. На мой взгляд, у команды есть шансы», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» с 19 набранными очками занимает 13-е место в РПЛ по итогам 21 тура.