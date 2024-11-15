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Сегодня, 14:10

Тарханов: «Вдруг в раздевалке ко мне подходит Черенков: «Я сегодня плохо играю. Замените»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный футбольный тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» рассказал о работе с легендой «Спартака» Федором Черенковым.

Вы успели поработать с Черенковым, когда в начале 90-х помогали Романцеву в «Спартаке». Что помнится?

— Федор не просто суперигрок, но и очень скромный, самокритичный человек. Расскажу историю, о которой мало кто знает. 1993 год, «Спартак» принимает «Динамо». Перед матчем у Романцева умирает мама, он улетает в Красноярск на похороны. Я остаюсь за главного.

До отъезда мы, конечно же, обсудили состав. Олег сказал: «Черенков — в старте». В первом тайме Федор, прямо скажем, не блистал, но у меня и в мыслях не было убирать его с поля. Ведь он одним касанием мог перевернуть игру. Да и вели 1:0.

Вдруг в раздевалке ко мне подходит Черенков: «Я сегодня плохо играю. Замените». Спорить я не стал, выпустил вместо него Родионова. А сам подумал: ну кто еще из футболистов произнес бы такие слова?

Полностью интервью Александра Тарханова читайте на сайте «СЭ»

Федор Черенков
Футбол
Александр Тарханов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Зенит

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Динамо

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Зенит

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