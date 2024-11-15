Тарханов — о фильмах «Легенда №17» и «Федя. Народный футболист»: «Байопики мне неинтересны»

Бывший тренер ЦСКА, «Торпедо» и других команд РПЛ Александр Тарханов в интервью «СЭ» высказал мнение об известных спортивных фильмах.

— Недавно вышел фильм о Черенкове. Уже ознакомились?

— Нет, и не планирую. «Легенда №17», «Движение вверх», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — все прошло мимо меня.

Вот документальное кино о звездах нашего спорта смотрю с удовольствием. А байопики мне неинтересны. Они далеки от реальности, многое приукрашено. О фильме про Черенкова вроде неплохие отзывы. Но это ничего не меняет. Хочу, чтобы для меня Федор остался таким, каким его видел и знал.

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