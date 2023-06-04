Тарханов рассказал, что нужно ЦСКА для конкуренции с «Зенитом»

Известный российский специалист Александр Тарханов отреагировал на победу ЦСКА над «Ростовом» (4:1).

«У ЦСКА хорошие иностранцы, у дончан играют только молодые россияне, которым не хватает стабильности. Изначально было понятно, что ЦСКА — главный претендент на серебро, «Спартак» тоже сыграл неровно. Красно-белые должны были брать очки с аутсайдерами, но они потерялись. Как улучшить игру? Наверное, сейчас точечно укрепят состав. Щенников вот уходит, нужны защитники. И добавить стабильности!» — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54). Армейцы впервые с сезона-2017/18 выиграли медали чемпионата России.